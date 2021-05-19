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Пирло поделился ожиданиями от матча «Ювентуса» с «Аталантой» в финале Кубка Италии

11:05
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением о предстоящем финальном матче Кубка Италии против «Аталанты».

«Думаю, что игра не будет строиться от защиты. Все знают, что в матчах с «Аталантой» следует ожидать много ударов по воротам и высокий темп игры. Мы готовы и знаем, чего ожидать от них. Считаю, что наша команда заслужила играть в финале и хочет привезти кубок домой.

Мне повезло принять участие в двух финалах в первом же сезоне. У Гасперини это второй финал в карьере. У нас отличающиеся пути, мы разные тренеры. Он вывел «Аталанту» в плей-офф Лиги чемпионов, успех его команды оценила вся Европа. А я лишь начинаю свой путь и надеюсь, что у меня будет еще много таких финалов», – приводит слова Пирло Football Italia.

Финал Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» пройдет сегодня, 19 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Аталанта - Ювентус

 

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/170846/pirlo-juve-fight-atalanta-intensity

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