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«Фиорентина» может обменять Кокорина на вратаря «Кальяри»

14:27
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может перейти в «Кальяри», сообщает Calciomercatoweb.

По информации источника, в летнее трансферное окно «фиалки» планируют купить вратаря «Кальяри» Алессио Краньо. Кокорин и защитник «Фиорентины» Лоренцо Венути могут стать частью сделки по 26-летнему итальянскому голкиперу, стоимость которого оценивается в 20 миллионов евро.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, игрок перешел в итальянскую команду из «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с «фиалками» рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в трех матчах чемпионата Италии и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 4,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercatoweb.it/2021/05/18/calciomercato-inter-cragno-fiorentina-kokorin-venuti-cagliari/?__cf_chl_captcha_tk__=fc0579b102aec0eecb14bdc102da95679b4bf2cb-1621423017-0-Aebvvj2tetL1aI72AlMnHGbKpiHYoFf6E8QTMzE6ACLgHn6qQoVqMH2khIuiIMa5IttXQFKwS

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