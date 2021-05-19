«Фиорентина» может обменять Кокорина на вратаря «Кальяри»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может перейти в «Кальяри», сообщает Calciomercatoweb.

По информации источника, в летнее трансферное окно «фиалки» планируют купить вратаря «Кальяри» Алессио Краньо. Кокорин и защитник «Фиорентины» Лоренцо Венути могут стать частью сделки по 26-летнему итальянскому голкиперу, стоимость которого оценивается в 20 миллионов евро.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, игрок перешел в итальянскую команду из «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с «фиалками» рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в трех матчах чемпионата Италии и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 4,5 миллиона евро.