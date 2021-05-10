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Мальдини обсудит новые контракты Кессиэ и Калабрии с их агентами

13:23
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«Милан» хочет сохранить в команде защитника Давиде Калабрию и полузащитника Франка Кессиэ, сообщается в Twitter Эллиотта Фридмана.

По данным источника, технический директор «россонери» Паоло Мальдини назначил встречи с агентами футболистов, чтобы обсудить продление контрактов.

Нынешние соглашения с 24-летним итальянцем и 24-летним котдивуарцем истекают летом 2022 года.

В 34 матчах серии А Кессиэ забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. У Калабрии 2 гола и 1 пас в 29 играх.

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