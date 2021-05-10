Павлюченко: «Миранчуку стоит давать больше времени на поле»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 35-го тура серии А с «Пармой» (5:2).

Россиянин вышел на замену на 58-й минуте и забил гол в концовке.

«Если Миранчук не играет, значит чего-то не хватает. Трудно сказать. На его позицию тренер, может быть, видит футболистов сильнее. Я знаю Лешку давно, он хороший и талантливый футболист. Но тренер же тоже не враг себе, он не может просто так его не ставить. Надо отдать должное Алексею, что он выходит, забивает и помогает команде. Может, в следующем сезоне станет игроком основы. Если футболист забивает и показывает себя на поле, то тренер должен давать ему больше шансов», — сказал Павлюченко «СЭ».

Павлюченко также отметил, что Миранчуку стоит работать и ждать своего момента.

«Лешка же может подойти и сказать: «Тренер, ну ты что? Я выхожу и, практически, в каждой игре забиваю. Дай мне уже шанс в основном составе». Может быть, такие разговоры есть. Лешке остается только работать и ждать своего момента, а он уж точно будет. Таким футболистам, конечно, стоит давать больше времени», — добавил Павлюченко.

«Аталанта» набрала 72 очка и вернулась на второе место в турнирной таблице.

(Артем Бухаев)