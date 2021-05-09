Мальдини: «Милан» продолжит сотрудничать с Пиоли, даже если не выйдет в Лигу чемпионов»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о будущем главного тренера команды Стефано Пиоли.

«Милан» продолжит сотрудничать с Пиоли, даже если не выйдет в Лигу чемпионов. Руководство клуба не ставило задачу выхода в Лигу чемпионов как первостепенную», — приводит слова функционера журналист Николо Скира.

«Ювентус» и «Милан» делят четвертое место, которое является последним проходным в Лигу чемпионов. У обеих команд по 69 очков.