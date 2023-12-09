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Маццарри: «Сейчас «Наполи» не хватает решимости»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата Италии.

«Сейчас нам не хватает той решимости, которая может сыграть решающую роль в такой сбалансированной игре, как эта. «Ювентус» — отличные специалисты по контратакам, но мы очень мало им позволяли их проводить. Некоторые элементы необходимо улучшить, в том числе уровень физической подготовки игроков.

Любой, кто разбирается в футболе, понимает, что бывают такие моменты. Мои парни провели великолепный матч. Думаю, они доминировали в матче, заставили «Ювентус» защищаться на своей половине почти весь второй тайм», — цитирует Football Italia Маццарри.

«Ювентус» набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Наполи» идет на 5-й строчке — 24 очка.

 
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Футбол
ФК Наполи
Вальтер Маццарри
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 Интер 14 11 2 1 33-7 35
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
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 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
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8
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14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
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