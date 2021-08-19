Ляпорт входит в сферу интересов «Ювентуса»

«Ювентус» интересуется защитником «Манчестер Сити» Эмериком Ляпортом, сообщает The Times.

По информации СМИ, Ляпорт хочет уйти из-за того, что он недоволен потерей места в стартовом составе команды.

В 2018 году Ляпорт перешел в «Манчестер Сити» из «Атлетика». В сезоне-2020/21 он провел 16 матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 45 миллионов евро.