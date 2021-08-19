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Ляпорт входит в сферу интересов «Ювентуса»

16:56
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«Ювентус» интересуется защитником «Манчестер Сити» Эмериком Ляпортом, сообщает The Times.

По информации СМИ, Ляпорт хочет уйти из-за того, что он недоволен потерей места в стартовом составе команды.

В 2018 году Ляпорт перешел в «Манчестер Сити» из «Атлетика». В сезоне-2020/21 он провел 16 матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 45 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.thetimes.co.uk/article/isolated-harry-kane-caught-in-limbo-with-city-needing-to-sell-to-continue-pursuit-of-star-l8z6jmd6m

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Екатерина Савостина все материалы автора

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