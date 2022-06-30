В «Ювентусе» рассказали о прогрессе в переговорах с Погба
Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене рассказал о ходе переговоров по трансферу полузащитника Поля Погба.
«Переговоры прогрессируют. Эта сделка будет ключевой для «Ювентуса» в том числе и с коммерческой точки зрения», — заявил Арривабене в интервью Tuttosport.
Погба уже выступал за «Ювентус» с августа 2012 года по август 2016 года, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». 29-летний француз покинет английский клуб, 1 июля футболист официально станет свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Погба с большой долей вероятности подпишет контракт с «Ювентусом» на 4 года.
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