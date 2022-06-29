Лукаку поделился эмоциями после возвращения в «Интер» из «Челси»
Нападающий Ромелу Лукаку поделился эмоциями после возвращения в «Интер».
«Сложно словами описать мои эмоции. «Интер» очень многое мне дал, и я надеюсь проявить себя в этой команде еще лучше, чем в прошлый раз.
Я словно вернулся домой. В Милане мне и моей семье было действительно хорошо.
Я рад вернуться. Я каждый день буду стараться изо всех сил ради того, чтобы порадовать фанатов и партнеров», — приводит слова Лукаку сайт «Интера».
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку в сезоне 2022/23 будет на правах аренды выступать за миланский «Интер».
Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 миллионов евро.
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4
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5
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6
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7
|Фиорентина
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8
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9
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0
|0
|0-0
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16
|Специя
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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|0
|0-0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Сампдория – Аталанта
|- : -
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Специя – Эмполи
|- : -
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Верона – Наполи
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