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Лукаку поделился эмоциями после возвращения в «Интер» из «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Ромелу Лукаку поделился эмоциями после возвращения в «Интер».

«Сложно словами описать мои эмоции. «Интер» очень многое мне дал, и я надеюсь проявить себя в этой команде еще лучше, чем в прошлый раз.

Я словно вернулся домой. В Милане мне и моей семье было действительно хорошо.

Я рад вернуться. Я каждый день буду стараться изо всех сил ради того, чтобы порадовать фанатов и партнеров», — приводит слова Лукаку сайт «Интера».

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку в сезоне 2022/23 будет на правах аренды выступать за миланский «Интер».

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 миллионов евро.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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