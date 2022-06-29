Лукаку будет играть под 90-м номером за «Интер»
Нападающий Ромелу Лукаку определился с номером, под которым будет выступать за миланский клуб. Он будет играть под 90-м номером, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее он играл в миланском клубе под номером 9. Отметим, что сейчас под этим номером в «Интере» выступает форвард Эдин Джеко.
Миланцы арендовали 29-летнего форварда сборной Бельгии у «Челси» на сезон-2022/23.
Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 миллионов евро.
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4
|Ювентус
|0
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|0
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|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
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6
|Рома
|0
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7
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8
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9
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10
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11
|Сассуоло
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|0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
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|0
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20
|Монца
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|14.08
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Милан – Удинезе
|- : -
|14.08
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
|14.08
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|00:00
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Лечче – Интер
|- : -
|14.08
|00:00
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|00:00
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
|00:00
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Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
|00:00
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Верона – Наполи
|- : -
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