Лукаку будет играть под 90-м номером за «Интер»

Нападающий Ромелу Лукаку определился с номером, под которым будет выступать за миланский клуб. Он будет играть под 90-м номером, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее он играл в миланском клубе под номером 9. Отметим, что сейчас под этим номером в «Интере» выступает форвард Эдин Джеко.

Миланцы арендовали 29-летнего форварда сборной Бельгии у «Челси» на сезон-2022/23.

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 миллионов евро.