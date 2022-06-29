«Наполи» планирует подписать вратаря «Гранады» Машимиану
«Наполи» планирует подписать вратаря «Гранады» Луиша Машимиану, информирует La Gazzetta dello Sport. Ранее сообщалось, что игрок входит в сферу трансферных интересов «Барселоны».
По информации источника, 23-летний португальский вратарь заменит Давида Оспину, который покинет итальянский клуб свободным агентом этим летом. Также сумма отступных за голкипера снизилась с 25 до 12,5 миллионов евро в результате вылета «Гранады» из ла лиги.
Машимиану совершил наибольшее количество сэйвов в сезоне-2021/22 чемпионата Испании (127). Контракт португальца с «Гранадой» истекает в июне 2025 года. Всего голкипер провел 35 матчей за испанскую команду, пропустил 55 голов и 8 игр отстоял на ноль.
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12
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13
|Болонья
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|0
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|0-0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Сампдория
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
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|0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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Милан – Удинезе
|- : -
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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|14.08
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Салернитана – Рома
|- : -
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Сампдория – Аталанта
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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