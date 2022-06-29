«Наполи» планирует подписать вратаря «Гранады» Машимиану

«Наполи» планирует подписать вратаря «Гранады» Луиша Машимиану, информирует La Gazzetta dello Sport. Ранее сообщалось, что игрок входит в сферу трансферных интересов «Барселоны».

По информации источника, 23-летний португальский вратарь заменит Давида Оспину, который покинет итальянский клуб свободным агентом этим летом. Также сумма отступных за голкипера снизилась с 25 до 12,5 миллионов евро в результате вылета «Гранады» из ла лиги.

Машимиану совершил наибольшее количество сэйвов в сезоне-2021/22 чемпионата Испании (127). Контракт португальца с «Гранадой» истекает в июне 2025 года. Всего голкипер провел 35 матчей за испанскую команду, пропустил 55 голов и 8 игр отстоял на ноль.