Лукаку: «В чем секрет моей формы? Я профессионал»

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку прокомментировал свою игру в новой команде. Бельгиец перешел в римский клуб летом этого года. В этом сезоне он провел восемь матчей во всех турнирах и забил семь мячей.

«В чем секрет моей формы? Я профессионал. Летом многие люди говорили обо мне. Я молчу. Вместо этого я показываю на поле, что я могу сделать для команды. Мы счастливы, что победили, мы должны продолжать в том же духе», — цитирует Лукаку сайт «Ромы».

После восьми туров чемпионата Италии «Рома» занимает десятое место с 11 очками.