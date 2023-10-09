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Лукаку: «В чем секрет моей формы? Я профессионал»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку прокомментировал свою игру в новой команде. Бельгиец перешел в римский клуб летом этого года. В этом сезоне он провел восемь матчей во всех турнирах и забил семь мячей.

«В чем секрет моей формы? Я профессионал. Летом многие люди говорили обо мне. Я молчу. Вместо этого я показываю на поле, что я могу сделать для команды. Мы счастливы, что победили, мы должны продолжать в том же духе», — цитирует Лукаку сайт «Ромы».

После восьми туров чемпионата Италии «Рома» занимает десятое место с 11 очками.

Ромелу Лукаку
ФК Рома
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«Наполи» уступил «Фиорентине» в домашнем матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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Интер – Болонья
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Ювентус – Торино
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Дженоа – Милан
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Монца – Салернитана
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8.10 16:00
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

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Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 5
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

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И К Ж
Майк Меньян

Майк Меньян

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 6 1 1
Санди Ловрич

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Удинезе

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Максим Лопес

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