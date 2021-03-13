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Чалханоглу продлит контракт с «Миланом» до 2025 года

08:13
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Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу ведет переговоры о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, миланцы хотят продлить соглашение с 27-летним турком до лета 2025 года. Зарплата игрока составит 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

В сезоне-2020/21 Чалханоглу провел 30 матчей за «Милан», на его счету 6 голов и 11 результативных передач.

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