Чалханоглу продлит контракт с «Миланом» до 2025 года
Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу ведет переговоры о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, миланцы хотят продлить соглашение с 27-летним турком до лета 2025 года. Зарплата игрока составит 4 миллиона евро в год плюс бонусы.
В сезоне-2020/21 Чалханоглу провел 30 матчей за «Милан», на его счету 6 голов и 11 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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