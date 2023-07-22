Лукаку извинился перед «Интером» за переговоры с «Ювентусом»
Форвард «Челси» Ромелу Лукаку попросил у «Интера» прощения за переговоры с «Ювентусом», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, бельгийский футболист через своих посредников попытался узнать, можно ли исправить ситуацию и возобновить обсуждение трансфера. Однако «нерадзурри» не собираются возвращаться к этому варианту. Главная причина — команда возмущена действиями Лукаку, который не отвечал на звонки, когда с ним пытались связаться. Игроки не хотят создавать в раздевалке лишнюю напряженность.
Ранее объединение болельщиков «Интера» Curva Nord выпустило заявление в связи с возможным переходом Лукаку в «Ювентус». Также фанаты туринского клуба заявили, что они против перехода 30-летнего игрока.
Минувший сезон Лукаку провел в «Интере» на правах аренды. Форвард сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.
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