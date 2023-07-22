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22 июля, 23:27

«Манчестер Юнайтед» не готов предложить за Хойлунда более 60 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аталанта» не согласна с суммой, которую готов предложить «Манчестер Юнайтед» за нападающего бергамасков Расмуса Хойлунда.

По данным Sky Sports News, у 20-летнего игрока нет никаких проблем с личными условиями, но «Аталанта» оценивает его в 70 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве дополнительного вознаграждения, что слишком много для «МЮ».

Сообщается, что английский клуб готов предложить за форварда от 40 миллионов евро до 60 миллионов из-за финансовых ограничений. «Аталанта» не хочет идти на компромисс.

Sky Sports информирует, что «МЮ» также ведет параллельные переговоры по нападающему «Айнтрахта» Рандалю Коло Муани.

Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах.

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