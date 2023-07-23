Окафор: «Милан» всегда был клубом моей мечты»
Новичок «Милана», нападающий Ноа Окафор прокомментировал подписание контракта с итальянским клубом.
«Милан» всегда был клубом моей мечты, — цитирует журналист Альфредо Педулла игрока. — Когда я был маленьким, я восхищался Кака и Роналдиньо, играющими в футболке «россонери», а в прошлом году я имел огромное удовольствие играть против «Милана» на «Сан-Сиро» в футболке «Зальцбурга». Для нас результат на тот момент был катастрофой, но ощущение силы на стадионе было невероятным. Я лично испытал эту страсть болельщиков «россонери» и был очарован ею. В прошлом году я также забил «Милану», а позже разговаривал с Рафаэлем Леау. Мы знакомы недолго, так как играли друг против друга за сборную».
23-летний швейцарец подписал с «россонери» контракт до 2028 года. Он будет выступать за итальянский клуб под 17-м номером.
В прошедшем сезоне Окафор провел 32 матча за «Зальцбург», забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
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|19:30
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Фрозиноне – Наполи
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|21:45
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Рома – Салернитана
|- : -
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
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Лечче – Лацио
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Удинезе – Ювентус
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Торино – Кальяри
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Болонья – Милан
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