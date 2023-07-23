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Окафор: «Милан» всегда был клубом моей мечты»

Мария Гусева
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Новичок «Милана», нападающий Ноа Окафор прокомментировал подписание контракта с итальянским клубом.

«Милан» всегда был клубом моей мечты, — цитирует журналист Альфредо Педулла игрока. — Когда я был маленьким, я восхищался Кака и Роналдиньо, играющими в футболке «россонери», а в прошлом году я имел огромное удовольствие играть против «Милана» на «Сан-Сиро» в футболке «Зальцбурга». Для нас результат на тот момент был катастрофой, но ощущение силы на стадионе было невероятным. Я лично испытал эту страсть болельщиков «россонери» и был очарован ею. В прошлом году я также забил «Милану», а позже разговаривал с Рафаэлем Леау. Мы знакомы недолго, так как играли друг против друга за сборную».

23-летний швейцарец подписал с «россонери» контракт до 2028 года. Он будет выступать за итальянский клуб под 17-м номером.

В прошедшем сезоне Окафор провел 32 матча за «Зальцбург», забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.

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