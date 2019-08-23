Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Италия

Лосано стал игроком «Наполи»

12:07
Теги:

Нападающий ПСВ Ирвинг Лосано подписал контракт с «Наполи». Об этом в своем Twitter рассказал президент неаполитанского клуба Аурелио-Де Лаурентис, а «Наполи» сообщил на официальном сайте.

— Добро пожаловать, Ирвинг! — написал-Де Лаурентис, приложив фотографию Лосано, который подписывает контракт.

Итальянские СМИ сообщают, что сумма трансфера составила 40 миллионов евро, а зарплата 24-летнего мексиканца — 4 миллиона евро за сезон.

В ПСВ Лосано провел два сезона, сыграв 83 матча и забив 45 мячей. Также на счету экс-игрока «Пачуки» 35 матчей и девять голов в составе сборной Мексики.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир