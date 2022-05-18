«Интер» готов продлить контракт с Индзаги с увеличением зарплаты

Руководство «Интера» довольно работой главного тренера Симоне Индзаги. Клуб ведет переговоры со специалистом о продлении контракта, пишет журналист Николо Скира.

По данным источника, «Интер» хочет подписать новое соглашение с Индзаги, рассчитанное до лета 2024 года с возможностью продления еще на сезон. Также миланский клуб готов увеличить заработную плату тренера с 4,2 миллиона евро до 5,3 миллиона.

«Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего «Милана» на 2 очка.