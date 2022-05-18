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Сегодня, 09:57

«Интер» готов продлить контракт с Индзаги с увеличением зарплаты

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Симоне Индзаги.
Фото AFP

Руководство «Интера» довольно работой главного тренера Симоне Индзаги. Клуб ведет переговоры со специалистом о продлении контракта, пишет журналист Николо Скира.

По данным источника, «Интер» хочет подписать новое соглашение с Индзаги, рассчитанное до лета 2024 года с возможностью продления еще на сезон. Также миланский клуб готов увеличить заработную плату тренера с 4,2 миллиона евро до 5,3 миллиона.

«Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего «Милана» на 2 очка.

ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
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 Торино 37 13 11 13 46-38 50
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 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
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 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
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 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
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 Специя 37 10 6 21 41-68 36
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 - : -
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 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
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Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

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Венеция

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