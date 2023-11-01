Локателли продлит контракт с «Ювентусом» до 2028 года

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли подпишет новый контракт с туринцами, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение, которое в ближайшее время подпишет 25-летний итальянец, будет рассчитано до лета 2028 года.

Ранее сообщалось об интересе к Локателли со стороны «Вест Хэма».

В текущем сезоне полузащитник провел 10 матчей за туринцев, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Он выступает за «Ювентус» с 2021 года.