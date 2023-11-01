«Ювентус» ведет с Локателли переговоры о новом контракте

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли близок к продлению контракта с клубом, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры о новом соглашении с 25-летним итальянцем пройдут в ближайшие недели. Действующий контракт Локателли рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 10 матчей за туринцев, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Он выступает за «Ювентус» с 2021 года.