Локателли летом может перейти в «Вест Хэм»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли может покинуть команду этим летом, сообщает TodoFichajes.

По данным источника, игроком активно интересуется «Вест Хэм». 25-летний футболист готов сменить команду в летнее трансферное окно.

«Вест Хэм» ищет варианты по усилению состава из-за ухода Деклана Райса и возможного ухода Томаша Соучека.

Нынешний контракт Локателли с «Ювентусом» рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость — 30 миллионов евро.