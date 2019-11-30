«Ливерпуль» интересуется Кулушевски

«Ливерпуль» претендует на полузащитника «Пармы» Деяна Кулушевски. Скауты английского клуба специально прилетят в Италию, чтобы просмотреть 19-летнего шведа, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Также игроком предметно интересуются «Ювентус» и «Интер». Туринский клуб готов заплатить за хавбека 30 миллионов евро. Ранее появлялась информация, что за Кулушевски следят и другие клубы из Англии, в том числе «Вулверхмптон», «Арсенал» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне на счету полузащитника 2 гола и 5 результативных передач в 12 матчах серии А.

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