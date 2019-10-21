Ливерани доволен, что «Лечче» сыграл вничью с «Миланом»

Главный тренер «Лечче» Фабио Ливерани — о матче с «Миланом» (2:2) в восьмом туре чемпионата Италии.

— Это именно тот настрой, который необходим нам в серии А в нынешнем сезоне, — цитирует тренера Football Italia. — Мы не сдаемся и верим в себя. В первых турах мы играли против топ-команд. Ближе к середине чемпионата, когда мы сыграем со всеми, у нас будет больше понимания, что мы можем сделать. Мы довольны одним очком, так как, в отличие от последних сезонов в серии С и В, мы будем бороться до конца. Мне не понравилось, как мы в первом тайме теряли мяч и не успевали закрывать пространство. Невозможно доминировать все 90 минут, поэтому нужно максимально эффективно распоряжаться мячом, когда он есть у тебя.

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