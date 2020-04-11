Липпи считает, что сезон в Италии нужно доиграть

Бывший тренер «Ювентуса» и сборной Италии Марчелло Липпи высказал мнение, что высказал мнение, что стоит завершить сезон в серии А.

— Сейчас нет условий для игры в футбол, и я думаю, что их не будет в течение месяца, — сказал специалист в интервью Sky Sport Italia. — Но когда большая опасность минует, то, считаю, сезон нужно доиграть, даже при пустых трибунах. Играть без болельщиков — это не очень приятно, но тогда можно смотреть матчи по ТВ, это уже что-то. Я против присуждения титула по текущей таблице. Сезон нужно доиграть на поле.

По данным Worldometers на утро 11 апреля, общее число зараженных в мире достигло 1 699 635 человек. Зафиксировано 102 734 летальных исхода от инфекции, вылечились 376 330 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирусом заразились 11 917 человек. 94 человека умерли, выздоровели — 795.