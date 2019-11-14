Леонардо Бонуччи: «Есть еще много игр, где нам понадобится лучший Роналду»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, как относится к ситуации с форвардом Криштиану Роналду.

— Мне нравится смотреть вперед, а не назад, — приводит слова Бонуччи Corriere dello sport. — Он будет играть в сборной Португалии, а это значит, что он физически лучше, а умственно великолепен как всегда.

Когда мы вернемся в Турин, у нас будет возможность встретиться и поговорить. Есть еще много игр, где нам понадобится лучший Роналду.

Я убежден, что его цель — помочь «Ювентусу» достичь всех своих целей.

Ранее появилась информация, что игроки «Ювентуса» требуют извенений от Роналду. После замены на 55-й минуте матча против «Милана» (1:0) он ушел в раздевалку, не пожав руку тренеру. Позднее стало известно, что он покинул стадион до окончания игры.