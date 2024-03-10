«Верона» одержала выездную победу над «Лечче»

«Верона» на выезде минимально обыграла «Лечче» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Автором единственного гола в прошедшей встрече стал полузащитник гостей Майкл Фолоруншо, отличившийся на 17-й минуте.

На данный момент «Верона» занимает 13-е место в турнирной таблице серии А, набрав 26 очков. «Лечче» идет 16-м (25 очков).

17 марта «Верона» сыграет дома против «Милана», а «Лечче» днем раньше в гостях встретится с «Салернитаной».