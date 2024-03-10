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10 марта, 18:00

«Ювентус» — «Аталанта»: смотреть трансляцию матча серии А в прямом эфире

«Ювентус» сыграет с «Аталанта» в чемпионате Италии по футболу 10 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Алексей Миранчук (ФК «Аталанта»).
Фото Global Look Press

«Ювентус» сыграет с «Аталантой» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 10 марта. Игра пройдет на стадионе «Альянц Стадиум» в Турине (Италия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ювентус» — «Аталанта» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 27 туров серии А туринский клуб с 57 очками занимает 2-ю строчку в турнирной таблице. Команда Гасперини набрала 46 очков идет на 6-й строчке чемпионата.

Италия. Серия А. 28-й тур
10 мар, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:2
Аталанта

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Аталанта
ФК Ювентус
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«Милан» победил «Эмполи» и поднялся на второе место в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 28 24 3 1 70-13 75
2
 Милан 28 18 5 5 52-32 59
3
 Ювентус 28 17 7 4 44-23 58
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 28 14 6 8 54-35 48
6
 Аталанта 28 14 5 9 51-32 47
7
 Наполи 28 12 8 8 43-32 44
8
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
9
 Лацио 28 12 4 12 33-31 40
10
 Монца 28 10 9 9 31-36 39
11
 Торино 28 9 11 8 26-26 38
12
 Дженоа 28 8 9 11 31-36 33
13
 Удинезе 28 4 15 9 28-42 27
14
 Верона 28 6 8 14 25-36 26
15
 Кальяри 28 6 8 14 29-49 26
16
 Лечче 28 5 10 13 25-45 25
17
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
18
 Фрозиноне 28 6 6 16 35-57 24
19
 Сассуоло 28 6 5 17 33-55 23
20
 Салернитана 28 2 8 18 23-58 14
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.03 22:45
Эмполи – Болонья
 0 : 1
16.03 17:00
Монца – Кальяри
 - : -
16.03 17:00
Удинезе – Торино
 - : -
16.03 20:00
Салернитана – Лечче
 - : -
16.03 22:45
Фрозиноне – Лацио
 - : -
17.03 14:30
Ювентус – Дженоа
 - : -
17.03 17:00
Верона – Милан
 - : -
17.03 20:00
Рома – Сассуоло
 - : -
17.03 20:00
Аталанта – Фиорентина
 - : -
17.03 22:45
Интер – Наполи
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Уэстон Маккенни

Уэстон Маккенни

Ювентус

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 26 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 19 1 5
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 23 1 5
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