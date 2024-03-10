«Ювентус» сыграет с «Аталанта» в чемпионате Италии по футболу 10 марта

«Ювентус» сыграет с «Аталантой» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 10 марта. Игра пройдет на стадионе «Альянц Стадиум» в Турине (Италия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ювентус» — «Аталанта» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 27 туров серии А туринский клуб с 57 очками занимает 2-ю строчку в турнирной таблице. Команда Гасперини набрала 46 очков идет на 6-й строчке чемпионата.

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