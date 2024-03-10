Агент Буффона — о встрече итальянца с Хасбиком: «Развлекается»

Футбольный агент Сильвано Мартина, представляющий интересы бывшего вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о встрече итальянца с известным российским блогером Хасбуллой Магомедовым.

«Видел фото Джанлуиджи с Хасбиком. Но пока не общался с ним об этом. Можно сказать, он развлекается, веселится», — сказал Мартина «СЭ».

Ранее Буффон выложил в свои соцсети фото с Хасбиком, подписав его следующим образом: «Приятно познакомиться, Хасбулла!».