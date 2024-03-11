«Лечче» уволил тренера, ударившего футболиста «Вероны» после матча

«Лечче» уведомил об увольнении главного тренера Роберто Д'Аверса за удар головой форварда «Вероны» Тома Анри.

Инцидент произошел по завершении матча 28-го тура серии А, в котором «Лечче» проиграл со счетом 0:1. После финального свистка Д'Аверса ударил головой форварда «Вероны» Тома Анри, который незадолго до этого повздорил с Марином Понграчичем.

Анри упал на газон, после чего попытался подойти к Д'Аверсе, которого пришлось удерживать нескольким игрокам и сотрудникам тренерского штаба «Вероны». Судья матча Даниэле Киффи показал красные карточки обоим участникам стычки.

«Лечче» назвал поведение тренера «противоречащим спортивным ценностям и принципам».