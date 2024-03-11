Пиоли пока не уверен в своем будущем в «Милане»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что в клубе получает огромную поддержку и что его будущее в команде пока не определено.

«Будущее можно считать неопределенным для всех нас, и особенно это касается тренеров, работающих в больших клубах. Сейчас мы сосредоточены на настоящем, мы хотим как можно лучше провести остаток сезона», — заявил Пиоли DAZN.

«Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице серии А, опережая «Ювентус» на 1 очко. Контракт тренера с клубом истекает летом 2025 года.