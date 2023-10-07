«Лечче» сыграл вничью с «Сассуоло»

«Лечче» и «Сассуоло» сыграли вничью в матче 8-го тура чемпионата Италии — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче.

Нападающий гостей Доменико Берарди на 22-й минуте встречи реализовал пенальти. Его гол был единственным в первом тайме. Сразу после перерыва Никола Крстович сравнял счет.

«Лечче» с 12 очками идет на 7-й строчке. «Сассуоло» на 9-й строчке (10 очков).