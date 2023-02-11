«Рома» в гостях сыграла вничью с «Лечче»

«Рома» в гостях сыграла вничью с «Лечче» в матче 22-го тура чемпионата Италии со счетом 1:1.

Первый мяч влетел в ворота римлян после автогола защитника Роджера Ибаньеса уже на 7-й минуте.

В первом тайме счет сравнял нападающий «волков» Пауло Дибала.

«Рома» набрала 41 очко и пока занимает третье место в турнирной таблице. «Лече» располагается на 14-й строчке (24 очка).