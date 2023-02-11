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«Рома» в гостях сыграла вничью с «Лечче»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рома» в гостях сыграла вничью с «Лечче» в матче 22-го тура чемпионата Италии со счетом 1:1.

Первый мяч влетел в ворота римлян после автогола защитника Роджера Ибаньеса уже на 7-й минуте.

В первом тайме счет сравнял нападающий «волков» Пауло Дибала.

«Рома» набрала 41 очко и пока занимает третье место в турнирной таблице. «Лече» располагается на 14-й строчке (24 очка).

Италия. Серия А. 22-й тур
11 февр, 20:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
1:1
Рома

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
ФК Лечче
ФК Рома
0
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 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Лацио 21 11 6 4 37-17 39
6
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
11
 Монца 21 7 5 9 27-30 26
12
 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
13
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
14
 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
15
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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Милан – Торино
 1 : 0
11.02 17:00
Эмполи – Специя
 2 : 2
11.02 20:00
Лечче – Рома
 1 : 1
11.02 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 - : -
12.02 17:00
Болонья – Монца
 - : -
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
 - : -
13.02 20:30
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Лацио

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