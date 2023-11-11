«Ювентус» одержал пятую победу подряд в серии А, обыграв «Кальяри»

«Ювентус» дома обыграл «Кальяри» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Голы за туринцев забили Бремер (60-я минута) и Даниэле Ругани (70-я). У гостей отличился Альберто Доссена (75-я).

«Ювентус» выиграл пятый матч подряд в чемпионате страны, у команды серия из 7 игр без поражений. «Старая синьора» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Кальяри» находится на 17-й строчке (9 очков).