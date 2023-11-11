«Ювентус» одержал пятую победу подряд в серии А, обыграв «Кальяри»
«Ювентус» дома обыграл «Кальяри» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 2:1.
Голы за туринцев забили Бремер (60-я минута) и Даниэле Ругани (70-я). У гостей отличился Альберто Доссена (75-я).
«Ювентус» выиграл пятый матч подряд в чемпионате страны, у команды серия из 7 игр без поражений. «Старая синьора» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Кальяри» находится на 17-й строчке (9 очков).
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|12
|9
|2
|1
|19-7
|29
|
2
|Интер
|11
|9
|1
|1
|27-6
|28
|
3
|Милан
|12
|7
|2
|3
|20-14
|23
|
4
|Наполи
|11
|6
|3
|2
|24-12
|21
|
5
|Аталанта
|11
|6
|1
|4
|19-10
|19
|
6
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|12-8
|18
|
7
|Рома
|11
|5
|2
|4
|22-14
|17
|
8
|Фиорентина
|11
|5
|2
|4
|18-15
|17
|
9
|Монца
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
10
|Лацио
|11
|5
|1
|5
|13-13
|16
|
11
|Фрозиноне
|11
|4
|3
|4
|17-18
|15
|
12
|Торино
|11
|4
|3
|4
|9-13
|15
|
13
|Лечче
|12
|3
|5
|4
|13-16
|14
|
14
|Дженоа
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|
15
|Сассуоло
|12
|3
|3
|6
|16-21
|12
|
16
|Удинезе
|11
|1
|7
|3
|7-14
|10
|
17
|Кальяри
|12
|2
|3
|7
|12-24
|9
|
18
|Верона
|12
|2
|2
|8
|7-16
|8
|
19
|Эмполи
|11
|2
|1
|8
|4-21
|7
|
20
|Салернитана
|12
|0
|5
|7
|8-24
|5
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38 тур
|10.11
|20:30
|
Сассуоло – Салернитана
|2 : 2
|10.11
|22:45
|
Дженоа – Верона
|1 : 0
|11.11
|17:00
|
Лечче – Милан
|2 : 2
|11.11
|20:00
|
Ювентус – Кальяри
|2 : 1
|11.11
|22:45
|
Монца – Торино
|- : -
|12.11
|14:30
|
Наполи – Эмполи
|- : -
|12.11
|17:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|12.11
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|- : -
|12.11
|20:00
|
Лацио – Рома
|- : -
|12.11
|22:45
|
Интер – Фрозиноне
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Мартен де Рон
Аталанта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|10
|1
|3
|
|
Исак Хиен
Верона
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|9
|1
|1
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