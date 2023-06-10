Леау будет выступать в «Милане» под десятым номером

Форвард «Милана» Рафаэль Леау сменит игровой номер в команде, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 24-летний португалец получит десятый игровой номер вместо 17-го. Ранее он продлил контракт до лета 2028 года.

В текущем сезоне Леау провел 47 матчей за миланцев во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 15 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.