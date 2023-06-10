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Сегодня, 20:55

«Милан» может купить Чуквуэзе, арендовать Чуквуэмеку у «Челси» и подписать Тюрама

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Милану» интересны вингер «Вильярреал» Самуэль Чуквуэзе, хавбек «Челси» Карни Чуквуэмека и форвард «Боруссией» Менхенгладбах Маркус Тюрам.

Как сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио, «россонери» намерены усилить атакующую линию этим летом. На правый фланг миланцы хотели бы подписать Чуквуэзе, которого «Вильярреал» оценивает в 25 миллионов евро. «Милан» пока не контактировал с испанцами и намерен сперва договориться с футболистом, контракт которого рассчитан до лета 2024 года.

По данным источника, клуб серии А также может арендовать 19-летнего англичанина у «Челси» с правом выкупа. Контракт Чуквуэмека рассчитан до лета 2028 года. Еще «Милан» хотел бы усилить нападение, пригласив Маркуса Тюрама, срок его соглашения с «Боруссией» истекает в конце июня 2023 года. Однако на француза претендует «ПСЖ», а миланцы не готовы платить футболисту 6 миллионов евро в год.

«Милан» по итогам сезона-2022/23 чемпионата Италии занял четвертое место, набрав 70 очков.

Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Вильярреал
ФК Милан
ФК Челси
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Леау будет выступать в «Милане» под десятым номером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
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3.06 19:30
Торино – Интер
 0 : 1
3.06 22:00
Кремонезе – Салернитана
 2 : 0
3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 0 : 2
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 2 : 0
4.06 22:00
Милан – Верона
 3 : 1
4.06 22:00
Рома – Специя
 2 : 1
4.06 22:00
Аталанта – Монца
 5 : 2
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 32 1 6
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