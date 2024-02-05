Лаутаро Мартинес рассказал о переговорах по новому контракту с «Интером»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал о переговорах по новому контракту с клубом.

«Пока что никаких новостей нет. Мы ведем переговоры и обсуждаем условия. Мы на верном пути. Я очень счастлив в «Интере», так что не о чем беспокоиться. Нужно просто поговорить и достичь соглашения», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Мартинеса.

Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. В сезоне-2023/24 26-летний аргентинец забил 22 гола и сделал 5 результативных передач в 29 матчах за команду.

Контракт футболиста действует до конца июня 2026 года.