Аллегри: «Я всегда говорил, что «Интер» — фаворит в борьбе за скудетто»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

«Мы знали, что матч будет трудным. Мы забили сами себе, потом Влахович упустил отличный момент. После перерыва игра немного раскрылась, но «Интер» очень опасен в контратаках. В начале сезона никто не ждал, что «Ювентус» будет так высоко.

Мы расстроены из-за поражения, но довольны своим положением в таблице. Я всегда говорил, что «Интер» — фаворит в борьбе за скудетто, и остаюсь при этом мнении. Впрочем, если мы выиграем несколько матчей и будем держаться рядом, то это уже успех. «Милан» тоже в гонке, а неожиданности всегда за поворотом», — приводит Football Italia слова Аллегри.

«Ювентус» занимает второе место в таблице серии А с 53 очками в 23 матчах. «Интер» лидирует с 57 очками в 22 играх.