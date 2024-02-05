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5 февраля, 02:26

Аллегри: «Я всегда говорил, что «Интер» — фаворит в борьбе за скудетто»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

«Мы знали, что матч будет трудным. Мы забили сами себе, потом Влахович упустил отличный момент. После перерыва игра немного раскрылась, но «Интер» очень опасен в контратаках. В начале сезона никто не ждал, что «Ювентус» будет так высоко.
Мы расстроены из-за поражения, но довольны своим положением в таблице. Я всегда говорил, что «Интер» — фаворит в борьбе за скудетто, и остаюсь при этом мнении. Впрочем, если мы выиграем несколько матчей и будем держаться рядом, то это уже успех. «Милан» тоже в гонке, а неожиданности всегда за поворотом», — приводит Football Italia слова Аллегри.

«Ювентус» занимает второе место в таблице серии А с 53 очками в 23 матчах. «Интер» лидирует с 57 очками в 22 играх.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Индзаги о победе «Интера» над «Ювентусом»: «Мы доминировали, но говорить о скудетто еще рано»

Лаутаро Мартинес рассказал о переговорах по новому контракту с «Интером»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 22 18 3 1 51-10 57
2
 Ювентус 23 16 5 2 36-14 53
3
 Милан 23 15 4 4 46-27 49
4
 Аталанта 22 12 3 7 40-22 39
5
 Болонья 22 9 9 4 29-22 36
6
 Рома 22 10 5 7 36-26 35
7
 Наполи 22 10 5 7 32-26 35
8
 Лацио 22 10 4 8 25-23 34
9
 Фиорентина 22 10 4 8 31-25 34
10
 Торино 22 8 8 6 20-19 32
11
 Монца 23 7 8 8 21-28 29
12
 Дженоа 23 7 8 8 24-26 29
13
 Лечче 23 5 9 9 24-33 24
14
 Фрозиноне 23 6 5 12 31-44 23
15
 Сассуоло 22 5 4 13 28-41 19
16
 Удинезе 23 2 13 8 23-37 19
17
 Верона 23 4 6 13 21-32 18
18
 Кальяри 22 4 6 12 21-38 18
19
 Эмполи 23 4 6 13 15-36 18
20
 Салернитана 23 2 7 14 19-44 13
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38 тур
2.02 22:45
Лечче – Фиорентина
 3 : 2
3.02 17:00
Эмполи – Дженоа
 0 : 0
3.02 17:00
Удинезе – Монца
 0 : 0
3.02 20:00
Фрозиноне – Милан
 2 : 3
3.02 22:45
Болонья – Сассуоло
 4 : 2
4.02 14:30
Торино – Салернитана
 0 : 0
4.02 17:00
Наполи – Верона
 2 : 1
4.02 20:00
Аталанта – Лацио
 3 : 1
4.02 22:45
Интер – Ювентус
 1 : 0
5.02 22:45
Рома – Кальяри
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 11
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 20 1 2
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 15 1 4
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 19 1 4
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