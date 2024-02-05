Павар не считает победу «Интера» над «Ювентусом» решающей в серии А

Защитник «Интера» Бенжамен Павар прокомментировал победу над «Ювентусом» (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

«Важная, но не решающая победа. Нам необходимо думать о каждом конкретном матче, пытаясь выиграть каждую игру. Мне очень нравится в Италии, тут очень тактический футбол, и очень сильная поддержка со стороны тифози. Счастлив, что выступаю за «Интер», — цитирует слова Павара fcinter1908.it.

«Интер» лидирует в турнирной таблице серии А с 57 очками в 22 матчах. «Ювентус» идет вторым с 53 очками в 23 играх.