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Лаутаро Мартинес потребовал у «Интера» 7 миллионов евро в год по новому контракту

16:54
Лаутаро Мартинес. Фото AFP
Лаутаро Мартинес. Фото AFP
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Нападающий Лаутаро Мартинес провел переговоры с «Интером» относительно нового контракта. 23-летний аргентинец готов заключить соглашение до 2026 года, но хочет получать 7 миллионов евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.

Миланский клуб готов платить форварду не больше 6 млн. Вскоре стороны должны провести новую встречу.

В сезоне-2020/21 Мартинес провел 48 матчей за «Интер», на его счету 19 голов и 11 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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