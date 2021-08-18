Лаутаро Мартинес потребовал у «Интера» 7 миллионов евро в год по новому контракту

Нападающий Лаутаро Мартинес провел переговоры с «Интером» относительно нового контракта. 23-летний аргентинец готов заключить соглашение до 2026 года, но хочет получать 7 миллионов евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.

Миланский клуб готов платить форварду не больше 6 млн. Вскоре стороны должны провести новую встречу.

В сезоне-2020/21 Мартинес провел 48 матчей за «Интер», на его счету 19 голов и 11 результативных передач.