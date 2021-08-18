«Кьево» провалил попытку восстановиться в серии В

«Кьево» не получил права начать сезон-2021/22 в серии B, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Юристы «летающих ослов» пытались доказать, что при исключении клуба из cерии В были допущены нарушения и требовали включения «Кьево» в качестве 21-го участника турнира во втором по рангу итальянском дивизионе.

Однако административный суд в Риме не нашел нарушений и подтвердил решение футбольных органов власти и решение об отклонении первой апелляции «Кьево».

Клуб может начать новое восхождение по ступеням итальянского чемпионата с серии D.