«Кьево» провалил попытку восстановиться в серии В
16:52
«Кьево» не получил права начать сезон-2021/22 в серии B, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Юристы «летающих ослов» пытались доказать, что при исключении клуба из cерии В были допущены нарушения и требовали включения «Кьево» в качестве 21-го участника турнира во втором по рангу итальянском дивизионе.
Однако административный суд в Риме не нашел нарушений и подтвердил решение футбольных органов власти и решение об отклонении первой апелляции «Кьево».
Клуб может начать новое восхождение по ступеням итальянского чемпионата с серии D.
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