Лаутаро Мартинес намерен продлить контракт с «Интером»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, что не собирается уходить из клуба.

«У меня была реальная возможность присоединиться к «Барселоне». К счастью, я решил остаться в «Интере». «Реал»? Ничего не знаю об этих слухах. Я счастлив в «Интере» и веду переговоры о продлении контракта. Соглашение будет достигнуто в ближайшее время», — сказал Мартинес в интервью La Gazzetta dello Sport.

В 2020 году «Барселона» хотела подписать Мартинеса, однако «Интер» не отпустил игрока. Действующее соглашение 23-летнего аргентинца с миланским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Мартинес провел за итальянский клуб 45 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.