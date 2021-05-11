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Лаутаро Мартинес намерен продлить контракт с «Интером»

16:00
Лаутаро Мартинес. Фото AFP
Лаутаро Мартинес. Фото AFP
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, что не собирается уходить из клуба.

«У меня была реальная возможность присоединиться к «Барселоне». К счастью, я решил остаться в «Интере». «Реал»? Ничего не знаю об этих слухах. Я счастлив в «Интере» и веду переговоры о продлении контракта. Соглашение будет достигнуто в ближайшее время», — сказал Мартинес в интервью La Gazzetta dello Sport.

В 2020 году «Барселона» хотела подписать Мартинеса, однако «Интер» не отпустил игрока. Действующее соглашение 23-летнего аргентинца с миланским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Мартинес провел за итальянский клуб 45 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.

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