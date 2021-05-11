Буффон заявил, что покинет «Ювентус» по окончании сезона
14:55
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сообщил о том, что не будет продлевать контракт с клубом.
«Я решил покинуть «Ювентус» в конце сезона, я не буду продлевать контрат», — цитирует Буффона beIN Sports.
В 43-летнем игроке заинтересованы несколько европейский команд. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2021 года. В июне футболист станет свободным агентом. В этом сезоне голкипер провл 7 матчай в серии А, 3 из которых отстоял на ноль.
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