Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Кальяри»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин имеет шанс принять участие в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Кальяри». Россиянин попал в заявку на эту встречу.

Матч «Кальяри» — «Фиорентина» пройдет 12 мая. Начало — 19.30 (мск).

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в трех матчах серии А и не отметился результативными действиями.