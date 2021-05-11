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Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Кальяри»

16:24
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин имеет шанс принять участие в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Кальяри». Россиянин попал в заявку на эту встречу.

Матч «Кальяри» — «Фиорентина» пройдет 12 мая. Начало — 19.30 (мск).

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в трех матчах серии А и не отметился результативными действиями.

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