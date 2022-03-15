«Лацио» переиграл «Венецию»

«Лацио» выиграл у «Венеции» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 1:0. Игра прошла в Риме.

Единственный мяч забил нападающий Чиро Иммобиле. 32-летний итальянец реализовал пенальти на 58-й минуте. Несколькими минутами ранее он забил гол с игры, но его отменили после просмотра повтора ВАР.

«Лацио» идет на 5-м месте в турнирной таблице серии А. «Венеция» располагается на 18-й строчке.