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«Лацио» переиграл «Венецию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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14 марта. «Лацио» — «Венеция» — 1:0. Чиро Иммобиле.
Фото Twitter

«Лацио» выиграл у «Венеции» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 1:0. Игра прошла в Риме.

Единственный мяч забил нападающий Чиро Иммобиле. 32-летний итальянец реализовал пенальти на 58-й минуте. Несколькими минутами ранее он забил гол с игры, но его отменили после просмотра повтора ВАР.

«Лацио» идет на 5-м месте в турнирной таблице серии А. «Венеция» располагается на 18-й строчке.

Италия. Серия А. 29-й тур
14 мар, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
1:0
Венеция
Голы
Иммобиле, 58 (1:0)
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Габаррон (Лаццари, 78) Хюсай Ачерби Лукас Луис Альберто (Башич, 84) Дзакканьи (Педро, 71) Милинкович-Савич Фелипе Андерсон Иммобиле
Венеция
Мяенпя Модоло Кальдара Матею (Эбуэхи, 46) Ампаду Хапс Фьордилино (Сигурдссон, 88) Бузио (Нани, 79) Чрнигой (Кийен, 64) Нсаме (Анри, 64) Окереке
Предупреждения
Дзакканьи 42’  -  Матею 28’
Судьи
Манганьелло (Италия)

Чиро Иммобиле
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ФК Венеция
ФК Лацио
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 29 19 6 4 55-29 63
2
 Наполи 29 18 6 5 51-21 60
3
 Интер 28 17 8 3 61-23 59
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Лацио 29 14 7 8 58-42 49
6
 Аталанта 28 13 9 6 50-31 48
7
 Рома 29 14 6 9 47-35 48
8
 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
9
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
10
 Сассуоло 29 10 10 9 51-48 40
11
 Торино 28 9 8 11 34-29 35
12
 Удинезе 28 7 12 9 38-44 33
13
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 29 8 5 16 30-50 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Венеция 28 5 7 16 25-52 22
19
 Дженоа 29 1 16 12 22-47 19
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.03 17:00
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
12.03 17:00
Специя – Кальяри
 2 : 0
12.03 20:00
Сампдория – Ювентус
 1 : 3
12.03 22:45
Милан – Эмполи
 1 : 0
13.03 14:30
Фиорентина – Болонья
 1 : 0
13.03 17:00
Верона – Наполи
 1 : 2
13.03 20:00
Аталанта – Дженоа
 0 : 0
13.03 20:00
Удинезе – Рома
 1 : 1
13.03 22:45
Торино – Интер
 1 : 1
14.03 22:45
Лацио – Венеция
 1 : 0
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 23 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
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