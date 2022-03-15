«Лацио» переиграл «Венецию»
«Лацио» выиграл у «Венеции» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 1:0. Игра прошла в Риме.
Единственный мяч забил нападающий Чиро Иммобиле. 32-летний итальянец реализовал пенальти на 58-й минуте. Несколькими минутами ранее он забил гол с игры, но его отменили после просмотра повтора ВАР.
«Лацио» идет на 5-м месте в турнирной таблице серии А. «Венеция» располагается на 18-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|29
|19
|6
|4
|55-29
|63
|
2
|Наполи
|29
|18
|6
|5
|51-21
|60
|
3
|Интер
|28
|17
|8
|3
|61-23
|59
|
4
|Ювентус
|29
|16
|8
|5
|45-26
|56
|
5
|Лацио
|29
|14
|7
|8
|58-42
|49
|
6
|Аталанта
|28
|13
|9
|6
|50-31
|48
|
7
|Рома
|29
|14
|6
|9
|47-35
|48
|
8
|Фиорентина
|28
|14
|4
|10
|47-37
|46
|
9
|Верона
|29
|11
|8
|10
|54-46
|41
|
10
|Сассуоло
|29
|10
|10
|9
|51-48
|40
|
11
|Торино
|28
|9
|8
|11
|34-29
|35
|
12
|Удинезе
|28
|7
|12
|9
|38-44
|33
|
13
|Болонья
|28
|9
|6
|13
|32-43
|33
|
14
|Эмполи
|29
|8
|8
|13
|40-54
|32
|
15
|Специя
|29
|8
|5
|16
|30-50
|29
|
16
|Сампдория
|29
|7
|5
|17
|37-51
|26
|
17
|Кальяри
|29
|5
|10
|14
|28-53
|25
|
18
|Венеция
|28
|5
|7
|16
|25-52
|22
|
19
|Дженоа
|29
|1
|16
|12
|22-47
|19
|
20
|Салернитана
|28
|3
|7
|18
|22-66
|15
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.03
|17:00
|
Салернитана – Сассуоло
|2 : 2
|12.03
|17:00
|
Специя – Кальяри
|2 : 0
|12.03
|20:00
|
Сампдория – Ювентус
|1 : 3
|12.03
|22:45
|
Милан – Эмполи
|1 : 0
|13.03
|14:30
|
Фиорентина – Болонья
|1 : 0
|13.03
|17:00
|
Верона – Наполи
|1 : 2
|13.03
|20:00
|
Аталанта – Дженоа
|0 : 0
|13.03
|20:00
|
Удинезе – Рома
|1 : 1
|13.03
|22:45
|
Торино – Интер
|1 : 1
|14.03
|22:45
|
Лацио – Венеция
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|23
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|23
|1
|5
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