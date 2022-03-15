Иммобиле стал лучшим бомбардиром «Лацио» в серии А

«Лацио» обыграл «Венецию» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 1:0. Единственный мяч забил нападающий Чиро Иммобиле.

Как сообщает пресс-служба серии А, 32-летний итальянец стал лучшим бомбардиром клуба в турнире. Он реализовал пенальти на 58-й минуте и забил свой 144-й гол в футболке римской команды в итальянском чемпионате.

Напомним, в ноябре 2021 года Иммобиле вышел на первое место в истории клуба по забитым голам, забив свой 160-й гол за «орлов».