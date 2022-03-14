«Ювентус» хочет расстаться с полузащитником Рабьо

«Ювентус» намерен расстаться с полузащитника Адриеном Рабио в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercat.

26-летний француз связан со «старой синьорой» контрактом до лета следующего года, однако в клубе больше не рассчитывают на полузащитника.

«Юве» будет стараться продать Рабьо предстоящим летом, поскольку руководство клуба считает его зарплату чрезмерно высокой. Кроме того, туринский клуб не хотел бы допустить ухода хавбека на правах свободного агента.

В текущем сезоне игрок появился на поле 34 раза во всех турнирах, отметившись 2 результативными передачами.