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Сегодня, 17:53

«Салернитана» обыграла «Сассуоло» и прервала серию из шести матчей без побед

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Салернитана» дома разгромила «Сассуоло» в матче 31-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Голами в игре отметились Лоренсо Пирола, Булай Диа и Лассана Кулибали.

«Салернитана» прервала серию из шести матчей без побед (6 ничейных результатов). Команда занимает 14-е место в серии А с 33 очками.

«Сассуоло» находится на 10-й строчке (40 очков).

Италия. Серия А. 31-й тур
22 апр, 16:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
3:0
Сассуоло
Футбол
ФК Салернитана
ФК Сассуоло
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Верона» дома обыграла «Болонью» в матче серии А

Серия А: «Лацио» — «Торино», «Ювентус» — «Наполи» и другие матчи 31-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 59
4
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
5
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
6
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
7
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Фиорентина 30 11 9 10 35-33 42
10
 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
11
 Торино 30 10 9 11 31-36 39
12
 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
15
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 31 6 8 17 26-44 26
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 30 3 7 20 19-51 16
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38 тур
21.04 21:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.04 16:00
Салернитана – Сассуоло
 3 : 0
22.04 19:00
Лацио – Торино
 - : -
22.04 21:45
Сампдория – Специя
 - : -
23.04 13:30
Эмполи – Интер
 - : -
23.04 16:00
Монца – Фиорентина
 - : -
23.04 16:00
Удинезе – Кремонезе
 - : -
23.04 19:00
Милан – Лечче
 - : -
23.04 21:45
Ювентус – Наполи
 - : -
24.04 21:45
Аталанта – Рома
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 28 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 21 1 0
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