Моуринью рассказал о будущем Дибалы в «Роме»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал будущее нападающего Пауло Дибалы в команде. Сообщалось, что футболист может перейти в «Челси» этим летом.
«Я ничего не знаю о его контракте. Я разговариваю с Пауло так же, как со всеми остальными футболистами команды», — цитирует тренера LaRoma24.
Дибала выступает за «Рому» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за римлян 38 матчей, забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.
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15
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16
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17
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18
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19
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
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Удинезе – Ювентус
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