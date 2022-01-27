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«Лацио» заинтересован в подписании контракта с Алексеем Миранчуком

«Лацио» хочет приобрести полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука
Карен Саркисян
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Официальный сайт «Аталанты».

«Лацио» хочет приобрести полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, римский клуб видит в 26-летнем россиянине замену нападающему Ведату Мурики, который переходит в «Мальорку».

Помимо полузащитника «Лацио» предложили нападающего «Валенсии» Макси Гомеса.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 16 матчах за «Аталанту». Его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.ilmessaggero.it/sport/calcio/lazio_miranchuk_sarri-6464269.html
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 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
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7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
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 Торино 22 9 5 8 30-21 32
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 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
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 - : -
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 3 : 3
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 - : -
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 3 : 1
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 17
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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

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П
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Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Лацио

 6
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Лацио

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И К Ж
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Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
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Луис Фелипе

Лацио

 20 1 9
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