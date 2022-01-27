«Лацио» заинтересован в подписании контракта с Алексеем Миранчуком

«Лацио» хочет приобрести полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, римский клуб видит в 26-летнем россиянине замену нападающему Ведату Мурики, который переходит в «Мальорку».

Помимо полузащитника «Лацио» предложили нападающего «Валенсии» Макси Гомеса.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 16 матчах за «Аталанту». Его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года.