«Лацио» заинтересован в подписании контракта с Алексеем Миранчуком
«Лацио» хочет приобрести полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука
«Лацио» хочет приобрести полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает Il Messaggero.
По информации источника, римский клуб видит в 26-летнем россиянине замену нападающему Ведату Мурики, который переходит в «Мальорку».
Помимо полузащитника «Лацио» предложили нападающего «Валенсии» Макси Гомеса.
В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 16 матчах за «Аталанту». Его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|
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|25
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15
|Удинезе
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|5
|9
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|31-36
|24
|
16
|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
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|4
|6
|12
|20-40
|18
|
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|17
|
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
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|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
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Лацио
|17
|
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Душан Влахович
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Джованни Симеоне
Верона
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Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
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|И
|К
|Ж
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Роберто Сориано
Болонья
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|1
|4
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Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
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