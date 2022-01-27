«Салернитана» передумала заключать контракт с Диего Костой

Руководство «Салернитаны» решило не покупать экс-форварда «Атлетико» и «Челси» Диего Косту, пишет Football Italia.

По данным источника, в клубе сомневаются в том, что у 33-летнего игрока хорошая физическая форма.

Ранее сообщалось, что клуб уже отправил контракт агенту нападающего, но после — передумали. Сам футболист также не сильно хочет играть за аутсайдера серии А.

«Салернитана» на данный момент занимает последнее место в чемпионате Италии, набрав 10 очков в 22 матчах.

Ранее Коста покинул бразильский клуб «Атлетико Минейро». В составе команды форвард забил 5 голов в 19 матчах, а также стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Бразилии.